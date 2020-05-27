前台灣東洋董事長林榮錦被起訴，但二審逆轉判他無罪，對此台灣東洋表示，這樣的判決結果傷害3萬多股東權益甚大，且為公司治理立下惡例，台灣東洋完全無法接受判決結果，請求檢方提上訴，並請法官繼續對林榮錦限制出境。

台灣東洋表示，東洋困難學名藥藥品相關權益，皆為多年兢兢業業研發而來，公司投入十三項困難學名藥品近十四億元，台灣東洋聲請藥品鑑價，二審法院卻置之不理，並荒謬認定藥品價值尚不成熟未及新台幣一千萬元，以此作為翻轉判決之論據，足見二審法院對於醫藥產業及藥品研發缺乏合理認知。

此外，台灣東洋批評，法官完全漠視林榮錦以非常規交易之方式，安排紙上公司Inopha AG公司簽訂非法三方合約，並稱台灣東洋與J＆J公司之合約僅為代工合約，無須經董事會同意，忽略該違法簽訂之三方合約名稱即為License, Manufacturing and Supply Agreement（授權、製造及供貨合約），內容有簽約金、里程碑金、權利金等三金，且上述三金有關之研發技術等均為台灣東洋所獨立完成，絕非僅為代工合約性質。

台灣東洋指出，林榮錦曾擔任台灣東洋董事長兼總經理長達十九年，任期中隻手遮天，違反公司治理，罔顧公司及股東權益，將公司藥品違法授權，造成公司重大損害，二審判決竟不顧事實作出無罪判決，台灣東洋對於該姑息養奸之判決，完全無法接受。

(中時 )