受新冠病毒疫情影響，全球各國國際往來幾近停擺，台灣防疫成績受全球矚目，台灣有連鎖咖啡業者特別串連2019年11月在台灣舉辦的世界盃烘豆大賽前三名烘大豆大師配方做成掛耳包分送給全台共45家醫療院所，特別的是勇奪前三名的烘豆大師，分別為俄羅斯、羅馬尼亞與波蘭人，也透過這樣的連結讓大師們為台灣防疫致敬。

歐客佬精品咖啡2019年協辦世界盃烘豆大賽，活動結束後即與獲得前三名：冠軍俄羅斯級Arseny Kuznetsov、亞軍羅馬尼亞籍的Bogdan Georgescu、季軍波蘭籍Mateusz Karczewski等三位烘豆大師議定推出的「世界頂級烘豆大師調配豆」。

未料因疫情爆發，各國封鎖國境，三人也無法如期到台灣，不過他們已經將配方跟烘焙曲線，先寄過來台灣，歐客佬採用冠軍的參數，烘焙出第一批的掛耳咖啡，約3萬包、市值達130萬元，也特別將此全球獨家風味的掛耳包分送給全台共45家醫療院所、站在第一線的抗疫英雄，要讓無私奉獻的醫護人員，第一時間品嚐到最好的咖啡，慰問他們的辛勞。

另外，慶祝中央流行疫情指揮中心宣布6月7日生活解封，歐客佬全台門市，即日起到6月8號，所有藝伎咖啡買一送一，一起歡慶台灣民眾合作防疫，讓世界看見台灣。

(中時 )