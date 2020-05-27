今年由於新冠疫情肆虐影響，各行各業都遭受到極大的影響，許多原本實體店面商家因頓失客源，造成營運困難而做不下去。但另一方面，五月過後疫情逐漸趨緩，經濟開始復甦，平常有在關注財經的投資者們躍躍欲試，打算看準這一波景氣回溫的趨勢趁機進場，藉由短期波段操作為自己賺一點生活費。

近期香港傳媒火熱報導的80年後男子，在大環境一片慘淡中取得不錯的獲利，他的名字是丘國豪，以下是他分享自己的獲利過程。「先前因疫情關係，無法人與人接觸，幾乎所有工作都只能利用網路，原本做得還行的事業，一下子沒了客源，幾乎讓我撐不下去。

後來在無意間上網看見一種獲利的方式，就是利用 Contract For Different CFD 『差價合約』來取得利潤，但這種方式槓桿大，風險高，要是沒有人帶領入門，很容易血本無歸，幸好我遇上【雷根團隊】，在這裡不僅可以學習到網路找不到的知識，更可以免費獲得實用的資訊及技巧，而這一般在外面需要花大錢上課才學得到。如果有人想學習投資，我強烈推薦【雷根團隊】。」

據了解，業內的金融機構均與該團隊有合作關係，教學理念主要為如何分辨市場、引領投資者們排除市場困惑，貼切的指導讓學員們更有信心面對投資。

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(中時電子報)