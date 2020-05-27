近年來雲林縣內新設置與擴建畜牧場屢引起抗爭，縣議會於2018年加嚴修正自治條例，為取得環保與經濟平衡今年再度修正，「雲林縣新設置畜牧場管理自治條例修正草案」今（27日）進行一讀會時，多名議員建議不要總量管制。

本次修法重點在於新增畜牧場「總量管制」規定，申請地號的土地周界500公尺不得超過3場。此外，豬場、雞場需設置水濂或負壓的密閉式畜禽舍，以及除臭噴霧、擋風牆等設施

縣議員梁銘忠表示，他原本希望維持2015年版本，畜牧場應距離住宅300公尺、學校500公尺，但縣府說已修正通過加嚴規定，他也不堅持，但這次又新增總量管制是多餘的，不需要總量管制。

縣議員蔡明水認為，「總量管制」只會徒增公務員困擾，至於「距離住宅500公尺」的條文，不應該包括農舍。

縣議員黃文祥表示，外縣市規範距離住宅500公尺外，針對的是非密閉式或非水濂式的畜牧場而訂；「總量管制」應該視畜牧場搭排的水利溝渠容載量而定。

副議長蘇俊豪則表示，為了畜牧業好，他贊成總量管制，總量管制的標準應以搭排的溝渠容載量而定；他也認為農舍不包含在「住宅」管制項目內，但畜牧場設置前必須取得農舍所有權人的同意。

雲林縣政府於2015年制定新設置畜牧場管理自治條例，2018年加嚴新設畜牧場必須距離住宅500公尺、學校1000公尺以上。自治條例加嚴修正公布後，審核中的62案無一通過門檻，業者提出訴願、行政訴訟也都全部遭駁回。

(中時 )