前女F4成員劉樂妍被控減租利誘房客投票，遭依違反《選罷法》起訴。台北地院今開庭，劉樂妍的辯護律師鄭志政替她作無罪答辯，表示罷韓送口罩對選舉影響更大，選委會卻都沒動作，劉的房客只有1名，應該也不構成賄選。

劉樂妍2018年11月在社群軟體上發文，要房客投票給台北市議員羅智強，若有回去投票就減租1000元，後被網友發現轉貼PTT、向檢方檢舉；偵查中劉認罪，房客也證稱騙劉有投票後，真的減租1000元，檢察官遂依違反《選罷法》起訴劉。

律師說，法務部長蔡清祥及查賄人員過去都提過，構成賄選的三項要件，分別是有對價、有合意、能否影響投票結果。房客證稱劉樂妍在電話中總離不開政治話題，為了打發劉，才會敷衍說有去投票，後來還真的減租；根據證詞，房客實際上沒有投票，可見雙方沒有達成合意。

律師並指，羅智強當選票數遠超得票第二的候選人，劉樂妍卻只對1名房客減租，無論房客有無去投票、投給誰，都不足以影響選舉結果；罷韓送口罩的活動影響更大，選委會也沒有動作，所以劉應不構成賄選。

法官詢問劉樂妍在偵查中不是認罪？律師表示，筆錄中記載劉當時稱「不知道這是犯罪」，代表劉若知道構成犯罪，可能就不會這麼做，應該是沒有賄選犯意。

(中時 )