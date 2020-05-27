國道1號南下107公里處，26日深夜23時許發生3起6部車輛追撞事故，國道警第2大隊派出楊梅分隊員警前往處理，並通報高公局事故處小組及大隊緩撞車到場警戒維安，結果1部自小客車未注意前方狀況，撞上緩撞車碰撞防護器，肇事駕駛幸好只受輕傷，前方3起事故人車幸有緩撞車保護，未被波及。

國道1號南下107公里處，26日深夜23時許，連續發生3起共6部車追撞的交通事故，轄區國道警第2大隊據報立即派遣楊梅分隊2部巡邏車前往處理，並同步通報高公局事故處理小組及第大隊緩撞車前往事故現場後方警戒。

國道警第2大隊緩撞車26日執勤遭撞，造成碰撞防護品受損。〔國道警第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

國道警第2大隊處理車禍，緩撞車遭撞。（謝明俊傳真）

國道警緩撞車到達事故地點後，即實施警戒防護，駕駛擺放交通錐及爆閃燈，並手持指揮棒在後方指揮警戒。不料，至23時47分時，一部自用小客車疑似因未注意車前狀況，直接撞擊緩撞車，所幸緩撞車碰撞防護器發揮緩衝作用，該駕駛僅受輕傷，無生命危險，並間接保護前方3起交通事故的當事人、處理員警、拖吊車司機及救護車人員，共17車22人的生命財產安全。

第2大隊表示，本次遭撞的TMA緩撞車，係國道公路警察局獲行政院補助租用9輛TMA車體碰撞防護器(緩撞工程車)之一，適時發揮員警處理事故現場的安全維護，由於緩撞車被撞後，後方碰撞防護器受損，2大隊已通知廠商調派備用車輛更換，確保員警的執勤安全。

國道警第2大隊緩撞車26日執勤遭撞，肇事小客車車頭毀損。〔國道警第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

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