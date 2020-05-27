願意吃苦不代表能上通告！《小明星大跟班》在昨天的節目中，請藝人直接打電話給節目製作單位，測試是否能得到通告機會，女星蔡允潔打給《飢餓遊戲》，要求上「兩天一夜荒山野嶺求生賽」單元，沒想到3度被婉拒，工作人員甚至脫口洩漏高層想法，讓蔡允潔當場哭出來，場面尷尬。

蔡允潔在節目中直接打給《飢餓》製作單位，誠懇詢問：「最近有沒有那種別人不想去的，我可以去」，鬥志滿滿說其他人越不想去的，越可以找她，還說可以把她當男生用，「吃蟲也可以，吃大便也可以」，沒想到工作人員給了軟釘子，表示這次安排溯溪、跳瀑布，委婉提到之前跟蔡允潔去新加坡時，「妳有說身體好像不好，沒辦法玩比較硬一點的」。

蔡允潔回應自己是無法玩刺激的設施如大怒神，但如果是跳瀑布的話OK，「後面有人踹我，我掉下去就算了」，而工作人員表示要再跟其他人討論一下，竟脫口：「因為妳上次來，剛播出那一集，收視率沒很好，掉滿多的」，創近期最低收視率，怕電視台方面會有意見。

蔡允潔聞言仍不放棄，求對方再給一次機會，也解釋自己去他們節目快10次，也就收視變差一次而已，沒想到工作人員明顯為難，直接回應自己當然沒問題，但「電視台那邊上次有說話」，僅願承諾會幫蔡允潔再爭取看看，讓她當場受挫難過落淚，一旁的吳宗憲則覺得這樣的對談相當不可思議，女兒Sandy也覺得尷尬。

(中時電子報)