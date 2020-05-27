資安廠商趨勢科技27日發布報告，揭露有關網路犯罪運作與地下市場商品服務買賣模式的變化。趨勢科技表示，新興的資安威脅包括Deepfake勒索病毒、AI遊戲機器人、存取服務，以及更針對性的SIM卡更換詐騙。

趨勢科技網路資安長Ed Cabrera表示，為防範這些日益興起的威脅，一套風險管理導向的多層式回應策略非常重要。

這份報告指出，在執法機關持續的努力下，網路犯罪地下市場顯然受到了一定程度的衝擊，有許多論壇已被全球警察機構所關閉，剩下的論壇也持續遭遇到分散性阻斷服務(DDoS)攻擊以及登入問題，使得論壇難以正常營運。

趨勢科技指出，歹徒之間的信任似乎已遭瓦解，為求更好的隱匿性，這些歹徒紛紛轉向電子商務平台並使用Discord來通訊。而信任喪失的結果，造就了一個名為「DarkNet Trust」的新網站誕生，該網站專門負責驗證賣家，並提高使用者的隱匿性。其他地下市場則是推出新的安全措施，例如：買家對賣家直接付款、虛擬加密貨幣交易多重簽章、加密通訊，以及禁用JavaScript。

此外，該報告也指出了2015年以來網路犯罪產品與服務的市場變化趨勢。許多項目的價格都因「商品化」而降低，例如：加密服務的月費從原本的1,000美元跌至只剩20美元，一般用途的殭屍網路從每天200美元跌到每天5美元。其他包括勒索病毒、遠端存取木馬程式(RAT)、網路帳號登入憑證以及垃圾郵件服務的價格，則大致維持不變，意味著市場上對這些商品仍有需求。

不過，趨勢科技也發現，有某些服務的需求上升（如IoT殭屍網路），而全新無法被偵測的惡意程式變種，則可賣到5,000美元的高價。除此之外，假新聞與網路宣傳服務也很熱門，投票人資料庫可賣到數百美元，遊戲帳號（如Fortnite）平均可賣到1,000美元。

趨勢科技表示，其他一些值得注意的研究還包括某些商品的市場正逐漸興起，包括Deepfake服務（用於性愛勒索或用來通過某些網站要求的照片認證）、AI遊戲機器人（用於預測骰子的點數或用於破解Roblox的驗證碼）、存取服務（Access-as-a-Service，用於存取駭客已入侵的裝置和企業網路）。趨勢科技表示，Fortune 500大企業的存取即服務價格可高達10,000美元之譜，某些服務還內含讀寫權限。穿戴式裝置帳號也是逐漸興起的市場，趨勢科技表示，網路犯罪集團可利用這些帳號來從事保固詐騙，要求廠商提供裝置更換。

趨勢科技表示，未來幾個月，隨著新冠肺炎疫情的發展可能會帶來更多的攻擊機會，地下市場還可能出現其他的變化趨勢。要防範不斷演變的威脅情勢，趨勢科技建議企業應採取一套多層式防禦來防範最新威脅、降低企業資安風險。

(工商 )