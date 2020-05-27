台積電決定前往美國亞利桑那州投入美金120億元打造最先進的晶圓廠，顯示出美國政府「去華為化」的決心越來越強烈之後，中國大陸廠商也將出手進行抵抗，將從晶片廠商進行挖角，希望能夠從自家生產晶片。

根據日本媒體《日經亞洲評論》報導，中國手機製造大廠OPPO，其實早在去年美國開始打擊華為之後，就希望加強自己生產晶片能力，根據消息指出，目前OPPO已經從主要供應商聯發科挖走幾位資深高階主管，並從紫光展銳（UNISOC）挖角數名工程師，將在上海組織一個經驗豐富的晶片研發團隊。

報導中指出，OPPO挖角的對象包含曾轉戰小米的前聯發科共同營運長朱尚祖（Jeffery Ju），還有一名曾參與5G手機晶片開發的高階主管，此外OPPO還不滿足，預計還會對高通及海思的人才伸出橄欖枝。

分析師指出，OPPO會希望能夠自家製造手機晶片，無非就是要降低對美國供應商的依賴，這樣才能在海外市場跟華為競爭，不過也有業內人士認為，自產晶片成本相當高，加上可能需要數年時間才能看出成果，因此需要一點耐心等待成果顯現。

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(中時電子報)