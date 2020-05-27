台北市議員羅智強提告指控周玉蔻，6年前稱他是頂新門神涉犯誹謗罪，檢方偵結後將周女起訴，台灣高等法院維持一審認定，判周女無罪確定。羅智強另提刑事附帶民事求償，台灣高等法院認為不符合程序，判決駁回。

高院表示，羅智強是提刑事附帶民事求償，依規定在台北地院刑事判決之後，就該聲請移到民事庭，但羅卻在高院刑事無罪判決確定後，再聲請移到高院民事庭，不符合法定程序，予以判決駁回，羅不服可上訴。

檢方指控，2014年12月29日周女在電視政論節目中，影射羅智強協助頂新集團鞏固101大樓經營權，並不當評論羅是頂新集團的門神，致羅的人格受到貶損，但台北地方法院審結後，判周女無罪，檢不服提上訴。

高院認為，周女的言論雖未提出證據認確與真實相符，但她主觀上有相當理由及資料確信其所指摘之具體事為真，且她的意見評論亦難認非屬善意或已踰越適當評論之範疇，檢方無其他積極證據證明周女涉誹謗，因此判決周女無罪確定。

(中時 )