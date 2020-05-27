大聯大(3702)今日舉行法說會，第一季營運守穩，每股賺0.99元，展望第二季，看好後疫情時代，居家辦公、遠距教學、5G相關基地台等商機仍樂觀，智慧倉儲的布建也依舊會是未來幾年的重點經營，也會是資本支出的核心。

大聯大第一季營收1310.44億元，年成長17.2%，延續去年第四季的年增雙位數成長，並創歷年第一季新高，單季營業毛利為52.72億元，營業淨利為21.91億，營業利益率為1.67%，淨利歸屬母公司業主16.58億元，年增率27.15%，單季每股獲利為0.99元，毛利率4.02%。

財務長袁興文表示，大聯大第一季在新冠肺炎疫情帶動記憶體價格走揚、近期居家辦公及遠距教學需求帶動筆電、PC及網路通訊週邊設備、伺服器以及5G相關零組件出貨等挹注下，相較去年同期有著兩位數成長，也展現大聯大對疫情有著一定的掌握度，各產品表現上，除車用電子略為下降，其餘均維持穩定成長。

展望後市，袁興文指出，目前上下游客戶還是有不確定因素，故對第二季、下半年不發布預測性數字，但走向後疫情時代，居家辦公、遠距教學的商機會持續，5G相關基地台、手機等業務，還有各國政府加碼的基礎建設，都有助於刺激需求，大聯大也持續在進行積極布局，且針對內部數位轉型也會持續，目前客戶上線已經有20%，在數位倉儲上，去年完成香港部分，後續會針對客戶密集的廣州，接著還有台灣、東南亞，會配合客戶地區做調整，預計會一直延續到2022~2023年，發揮大聯大的通路優勢。

在未來資本支出上，大聯大今年砸下65.5億元購買南港廠辦，未來陸續會將營運都集中在新廠辦，這屬於一次性的支出，未來幾年大聯大的支出主要還是集中在智慧倉儲的建構；另外，目前全球半導體產業的交易，主要幣別還是以美元為主，在聯準會持續寬鬆貨幣政策下，預估利率再下降趨勢持續，因此，預估財務支出占比營收應該會持續下降。

大聯大董事會日前也通過每股擬配發現金股利2.4元，預計在6月24日召開股東會。

(時報資訊)