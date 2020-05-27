鄭永柱說，待收到正式的解禁公文後，最快下周６能開放民眾參觀購買，但原則上還是會採限量銷售。(吳建輝攝)

因為從疫情開始，所有原物料皆上漲，醫療口罩國際價格也翻漲３至４倍以上，因此國內口罩價格調整是必然的，但若有廠商哄抬價格，政府也會祭出相對應的措施。(吳建輝攝)

華新目前訂單已經排到年底，其他國家不算，光美國、日本、香港及歐洲，就超過２億６千萬片以上。(吳建輝攝)

中央流行疫情指揮中心日前宣布國內口罩將在6月1日解禁，解禁後廠商可外銷可國內通路販售，許多民眾擔心口罩解禁後價格將暴漲，華新醫材集團董事長鄭永柱表示，雖然解禁自由通路販售，但口罩實名制還是會實行到月底，其用意就是為了穩定價格，呼籲民眾勿過度恐慌。

鄭永柱表示，6月1日起政府定量徵用8百萬口罩，其餘讓廠商自由販售，華新目前配合徵用每日約22萬片，約總產量的４分之１，其餘的將口罩將投入外銷，目前訂單已經排到年底，其他國家不算，光美國、日本、香港及歐洲，就超過２億６千萬片以上。

鄭永柱強調，觀光工廠部分，因為目前還在拚國家隊，最後一批在月底送出後，場內也沒有口罩能賣給顧客，會先備足內銷口罩數量後，國內各通路與觀光工廠會再同步上架銷售，待收到正式的解禁公文後，最快下周６能開放民眾參觀購買，但原則上還是會採限量銷售。

而民眾最憂心未來是否能買到５塊錢以內的口罩，鄭永柱則說，口罩價格調整是必然的，因為從疫情開始，所有原物料皆上漲，醫療口罩國際價格也翻漲３至４倍以上，未來台灣開始販售價格將由市場機制決定，但若有廠商哄抬價格，政府也會祭出相對應的措施。

(中時 )