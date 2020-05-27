義大醫院27日舉行失智共同照護中心成立記者會，衛生局林立人局長蒞臨揭牌。義大醫院院長杜元坤在致詞時以「排水做好」當比喻，盼政府與民間以照護中心、照顧據點等構成照顧網絡，減輕家裡有失智者的民眾的負擔。

杜元坤說，失智的病人在照顧上，需要花費團隊的力量，而不是個人的力量，失智病人的比例就像是一年365天，總是會有幾天下雨的，失智共照中心就像一把雨傘，為這些病人遮風擋雨，可以安然度過難關，成立共照中心是為了建構失智症安全社區，提供個案和照護家庭一個醫療相關資源、資訊及教育。

義大醫院失智共照中心成立的3大主要目標，包含提升義大醫療體系病人失智症診斷，協助失智患者不同階段的照顧需求，其次，提升大岡山社區失智症辨識率，建構失智安全社區；以及連結醫療資源，提供失智症個案醫療照護相關服務。

台灣人口老化速度加劇，台灣失智症協會依據國家發展委員會於2018年8月30日公告之「中華民國人口推計（2018年至2065年）」的全國總人口成長中推計資料，推估2021年失智人口逾46萬人，屆時每100個台灣人有2名失智者。未來50年以每40分鐘增加1名失智者的速度成長。

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(中時 )