對於罷韓活動，陳家欽表示，韓市府派出的監票團隊，疑有黑道介入，趙少康驚訝表示，「有必要搞成這樣嗎？陳家欽身為治安機關，拿道聽塗說的消息來影射，現在既然要搞罷免，各種國家機器就不應該介入」。

趙少康今27日在政論談話節目《觀點》表示，「陳家欽稱挺韓方的監票部隊有黑道介入，無疑是將韓國瑜與黑幫、黑道集合在一起，甚至背後抹成有統派支持，把韓國瑜形象抹成與黑道勾結」，塑造成「三合一敵人」，共同主持人尹乃菁則強調，對罷韓來說，韓是非罷免不可對象，所以才不斷把韓「抹黑、抹紅」。

尹乃菁和趙少康感嘆，韓國瑜呼籲韓粉「不投票、去監票，防止作票」，但韓粉可能誤會大了，有前藍委韓粉表示要去監督，看「到底誰敢去投罷韓票」，「這完全是豬隊友，造成其他挺韓、反罷韓的團體，陷入兩難」，只能說「韓粉有點狀況外」。

警政署長陳家欽26日南下主持治安維護專案會議，爆料6月6日將有黑道分子在投開票所「監票」、恐嚇人民，讓人民不敢去投票，陳家欽要求市警局立即將這情資報給高雄地檢署指揮偵辦，高雄市警局則證實，確實有聽聞該傳言，已派專責小組蒐證。

針對陳家欽「黑道監票」說，市長韓國瑜表示「非常驚訝，若有，麻煩署長成立專案調查小組」。

(中時電子報)