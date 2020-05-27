大陸推動「港版國安法」，引發香港人示威抗議。

大陸全國人大28日將表決通過「港版國安法」草案，引起香港人示威抗議。當地移民業者表示，現在香港人申請海外移民，比97年香港移交回大陸前夕的移民潮還要誇張，形容香港人現在「雞飛狗跳」。

德國之聲報導，香港政府去年修訂《送中條例》後，已掀起一波港人移民潮，不過隨著大陸人大即將表決「港版國安法」草案，這波移民熱潮已進一步升高。

從谷歌（Google）熱門關鍵字來看，國安法宣布當晚，移民2字成為香港地區的熱門搜索詞，搜尋次數暴增到原來的4倍以上。

移民台灣的查詢也激增了4倍以上。當地移民顧問張湘玲指出，國安法出爐後，詢問移民台灣的客戶人數暴增4倍，光是一個周末，就有超過200人詢問，當中甚至有許多人完全不問價錢，直接要求簽約、啟動移民程序，「以前都是客人挑移民公司，現在卻是接近哀求，希望我們能幫助他，有些人說恨不得明天就可以走。」

張湘玲說，現在台灣收緊移民政策，許多人明知道條件不符，仍試著詢問，目的是想從他們口中知道有沒有其他辦法，「試圖給自己一個希望，因為在香港真的太絕望。」

移民門檻較高的歐美國家，移民查詢也翻倍。專攻西方市場、以中產階級為主要客源的移民顧問胡康邦表示，國安法出來後，他馬上就收到超過20名有錢人詢問移民申請，他說，很多人去年都還在猶豫，現在則說要馬上走，「問哪個途徑最快。」

胡康邦說，以往每年約接到300至400名客戶，反送中後增加至千人，多數人要求移民澳洲及加拿大，有人最高投資500萬澳幣（約新台幣9,979萬元）移民，去年以來，這類金額的投資申請已超過20件。

他形容現在香港人的心態是「雞飛狗跳」，「比九七移民潮更誇張」，而且要求移民的人跨越不同的政治光譜，包括暱稱為「藍絲」的建制派支持者，以及在大陸有事業的商人。

(中時電子報)