雲品聯手台泥前進大陸，未來將承攬位於杭州的台灣水泥環保科技總部大樓的酒店物業經營管理，並以「雲品酒店‧杭州」（Fiore Della Cina）為酒店品牌，雲品國際經過公開招標的程序，在和數個國際酒店集團比稿競爭後得標，為雲品國際跨出了委託經營及國際化的第一步。

台泥杭州的總部位於杭州市蕭山區錢江世紀城的核心區域，於2019年12月開工建設，建築物的設計難度相當高，曲型玻璃帷幕的設計獨具特色，並採用了眾多新技術和新工藝，興建落成的超高層複合式大樓將包含辦公室、商業設施和酒店餐飲等。

「雲品酒店‧杭州」規劃將於2024年步入營運，合約於酒店營運後起算25年。酒店空間設計將以母公司雲朗觀光深耕義大利的文化美學，透過四個代表性城市：羅馬，佛羅倫斯，威尼斯以及米蘭，依循著歷史長廊的軌跡，以文化、思想、美學、藝術等不同視角，呈現獨特的城市風貌，為旅遊市場提供深具文化藝術內涵的產品，並營造出值得旅人持續探索的壯遊之旅。

雲品今日舉行股東常會，由董事長盛治仁主持，會中承認並通過2019年度營業報告書及財務報表等各項討論事項，以及2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利1元，以及盈餘轉增資配發每股股票股利1.5元，股利配發率達89％。

雲品2019年全年合併營收達新台幣23.81億元，經全體出席股東通過，2019年決議配發每股1元現金股利、每股1.5元股票股利，股利配發率達89％水準，期將經營成果與全體股東分享。展望2020年，上半年雖仍持續受到新冠肺炎疫情影響訂單遞延，隨著疫情趨緩、政府加大振興消費力道，下半年將有較為強勁的成長表現。

(中時 )