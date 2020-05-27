罷韓進入倒數關鍵週，下週六就要投票，國民黨今天決定下週三中常會停開，以利黨主席江啟臣、中常委們「化整為零」，各自南下挺韓。據悉，高層近日與前立法院長王金平密切聯繫，王金平下週也會正式表態，助韓度過罷免危機。

國民黨今天中午中常委聯誼餐會，江啟臣也出席，會中有中常委提議下周三是否到高雄開行動中常會。不過該項建議很快被眾人否決，認為應配合韓市府低調原則，最後決定下週中常會停開。

不過眾人認為下鄉開行動中常會有必要，主張6月17日到雲林、彰化開行動中常會。

今天下午中常會中，由中常委聯誼會副會長江碩平正式提議下週停開中常會、6月3日照常召開、6月17日赴雲彰開行動中常會；江啟臣隨即依建議裁示，下週三若無重大事件即停開中常會，6月17日赴雲彰開行動中常會。

據指出，由於罷韓投票剩一個多星期，黨中央加緊協助韓國瑜，但動作轉低調，例如祕書長李乾龍密集南下高雄與地方社團聯繫，進行組織戰，李今天不待中常會結束即先離開，南下高雄；江啟臣近日及下週也要再南下高雄。

黨務高層也與王金平密切聯繫，王已應允協助，下週將適時公開發聲，助韓挺過危機。

(中時 )