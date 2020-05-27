「口罩調整帶」有多種使用方式，可減少長時間配戴口罩時的不適。（台南市善化警分局提供／劉秀芬台南傳真）

雖然新冠肺炎疫情日趨穩定，但為持續確保警察同仁防疫安全，台南市善化警友辦事處副主任方添進特別捐贈「口罩調整帶」4500份予台南市警察局所有內、外勤同仁，以降低長時間配戴口罩時的不適， 27日由台南市政府警察局局長周幼偉代表受贈。

善化警友辦事處副主任方添進經營事業有成，是安定區添淑公司董事長，公司以塑膠射出產品研發加工、精密模具研發設計及製造為主要營運項目。

方添進的女兒是護理人員，曾說長時間戴口罩造成不適，因此他自己開模設計生產「口罩調整帶」送到成大醫院供醫護試用，受到護理人員愛用，還有人想向他購買，但他設計生產調整帶不是為了賺錢，因此只送不賣。

根據醫護人員的意見回饋，方添進改良模具，生產更舒適的口罩調整帶，同時捐贈1包5入的口罩調整帶給台南市警察局所有內、外勤同仁，讓員警在執勤配戴口罩時，可依個人臉型自行調整口罩鬆緊度，減少耳朵長時間被鬆緊勒住的不適。

周幼偉表示，感謝方添進捐贈口罩調整帶給警局所有內、外勤同仁佩戴，希望同仁能認真執行防疫工作，也期許新冠肺炎疫情能早日結束，讓社會早日恢復正常運作。

(中時 )