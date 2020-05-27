《灌籃高手》是不少人最愛的日本動漫，陪伴著大家度過青春歲月，作品中知名的景點「鐮倉」的平交道更成了台灣人到日本旅遊時必去朝聖打卡的地方之一。而近日，官方也終於推出了正版官方手遊，於今（27）日正式在雙平台上線，讓灌籃高手的愛好者們都可以於遊戲中和櫻木花道等經典角色一同熱血打球！

(影片來源/YouTube/灌籃高手 SLAM DUNK)

在《灌籃高手SLAM DUNK》有著對戰、排位賽及組隊對戰等多元的競賽模式，玩法主要為實時戰術競技，但玩家仍須透過卡牌的各項性質與數值，自行組成5人戰隊，與其他的玩家一同進行比賽。而遊戲中也收錄了諸多動漫裡的經典角色，像是湘北、陵南和翔陽等，更用心找來了原版聲優進行配音，帶領玩家們一同回到青春時的熱血記憶。

此外，《灌籃高手SLAM DUNK》的事前登陸活動更突破100萬人次，可以見得其魅力依舊，如今該手遊已經在雙平台正式上線，更多詳細的活動資訊可以參考官方網站與臉書粉絲專頁的公告。

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