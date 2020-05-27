中央疫情指揮中心指揮官陳時中與副指揮官陳宗彥27日都表示大陸籍工程師或船員可以用商務履約方式申請台，陳時中來表示不會有針對性規定，但實際上自今年農曆年後，大陸籍工程師與船員都無法來台工作，且一再陳情無效，讓造船與海運業產生龐大損失，其中估計損失最大的是官股的台灣造船公司。

台船承接的新造船，修船、裝置脫硫器等業務，船東選用大陸製造船舶器材的比例很高，這些器材引進後，需要原廠大陸工程師來台指導安裝作業，台船高階表示公司先後向移民署、行政院南向辦公室、中央疫情指揮中心等要求專案開放都未獲得許可，近期也再度透過經濟部與國營會爭取開放無效，公司第一季相關船隻工期延誤約一個月，帶來不少損失。

台灣船東也是農曆年後開始面臨雇用的大陸船員無法輪換的問題，因為我國政府允許本國籍船隻與本國航商所有權移籍船，可以讓各國船員來台輪換，經14天居家檢疫後登船工作，但不允許大陸船員在台輪換，散裝船公司因船隻較常攬到大陸運務，可利用船隻彎靠大陸時間進行船員更換，但貨櫃定期航線船隻，如果彎靠港口不包括大陸，就難以輪換大陸船員。

目前我國航商所以權宜籍船，估計近七成是僱用大陸船員，除了語言相通、交通便利，大陸船員船員平均水平高也是主要考量，近日有船公司雇用斯里蘭卡船員，船員經多哈轉東亞港口，光是交通費用就增加公司一成用人成本。

這次衛服部部長陳時中與內政部次長陳宗彥公開表示大陸籍工程師與船員可以用商務履約方式申請來台，讓台船與海運業都很振奮，希望惱人的問題能真的解決。

(工商 )