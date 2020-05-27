苗栗縣政府爭取國道1號增設造橋交流道及苗14線道路拓寬已近10年，去年獲行政院允諾補助全額經費，地方迫切希望能盡速辦理以免期待再度落空。27日縣議員廖秀紅質詢時傳達地方心聲，促縣府能謹慎執行且加緊腳步。縣府工務處說明，透過各部會多次協商，近期將送審修正計畫，盼能盡速推動。

廖秀紅表示，國道1號造橋交流道增設案歷經8年毫無進展，讓地方居民多次失望，去年獲得行政院長蘇貞昌允諾全額補助，造橋交流道增設案終於看見曙光，民眾更是殷切期盼，希望能完善造橋及苗栗縣的交通網絡，但執行過程卻問題重重，經過與中央多次會議後，都有不同的意見，持續審核中，讓居民擔心，是否又要期待落空。

縣府工務處長古明弘表示，造橋交流道增設案經過立委陳超明邀集相關單位會勘、協商取得共識後，針對高公局要求增設動態地磅站之動線新增用地，及公警隊搬遷等議題納入可行性研究，將爭取經費讓計畫盡速核定，預計6月提出修正計畫。

另外，苗14線道路拓寬工程，縣府也透過陳超明協調，解決鐵路平交道問題，古明弘說明，針對苗14線聯絡道的路段涉及都市計畫區內外，將由公路總局統一核定，擬月底可將修正計畫送交公路總局，在陳超明的全力協助及支持下，將戮力完成每階段任務，以提升交通服務品質。

(中時 )