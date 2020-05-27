苑裡鎮長劉秋東南下日南火車站會勘。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗苑裡與台中生活圈密不可分，居住在大安溪以北的民眾，工作、就學通勤，因無完善的大眾交通路線，山海線火車轉乘十分不便，經苑裡鎮公所與台中市議員爭取，台中市府新闢839路公車預計7月1日上路，路線從泰安火車站開往國立苑裡高中，沿途經過日南火車站，溪北地區民眾將受惠。

苑裡鎮長劉秋東指出，苑裡火車站屬於海線車站，直達台中火車站的班次較少，住在苑裡內區的民眾，多半會選擇開車到泰安火車站搭乘山線火車，但遇到不會開車的孩子就得有人負責接送，鄉親反映很不方便。經過台中市議員李榮鴻協助向市府爭取，利用公車串連苑裡、日南、泰安火車站。

劉秋東表示，839路公車除了解決國立苑裡高中學生通勤台中日南的需求，這條路線也串連了山海線火車站，讓苑裡內區民眾接駁山線鐵路，北上新竹、南下台中更方便；由於大安溪以北形成共同生活圈，許多苑裡民眾在幼獅工業區上班，新的公車路線上路後，上班族也多了一項通勤選擇。

他表示，建明客運839路公車從國立苑裡高中發車，沿苗47-1線行駛，經過苑裡鎮客庄、中正、田心、新復里，繞行台中市大甲區幼獅工業區到日南火車站後，行經太白里、幸福里，通往苗栗縣苑裡鎮上館里水門，再一路開往台中市后里區泰安火車站。劉秋東說，為銜接火車時間，公車時刻表確定後才會公布。

(中時 )