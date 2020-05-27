台勝科(3532)今舉行線上法說會，公司估第二季12吋及8吋矽晶圓皆持續穩定復甦，遠端辦公的普及，促使個人電腦、平板及數據中心的需求增加，但仍要留意新冠肺炎影響全球的供應鏈。台勝科矽晶圓長期合約價格保持穩固，而現貨價格則相對穩定。

第一季台勝科的三率仍受疫情影響而出現下滑，毛利率為19.56%，營益率為14.86%，淨利率為13.46%，單季EPS為1.02元。台勝科指出，今年受新冠疫情影響，廣泛使用居家辦公、遠距教學、線上購物，促使個人電腦、平板及數據中心的需求增加，預期矽晶圓需求將有相對強勁的成長。但是因新冠肺炎的影響，個人消費及工業需求已急遽下滑，在復甦前景不確定下，仍需審慎因應。一旦新冠肺炎疫情消失，將可預見強勁需求，除了先前預期5G及遠端辦公的普及，消費性和工業需求也將恢復。

展望今年，台勝科表示，美中貿易戰使市場充滿不確定性，加上中國、日本與韓國新冠肺炎疫情較為嚴重，且為電子產業生產重鎮，工廠開工情形恐受到疫情影響。此外，疫情造成民眾減少出門次數，放緩通訊、消費性電子等終端需求，將逐漸影響上游產業矽晶圓需求，市場變化情況將是今年隨時掌握的重點。台勝科4月營收10.19億元，月增1.49%，年增6.09%，寫近13個月新高，連續3個月站穩10億元之上。

(時報資訊)