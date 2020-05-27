桃園市一名黃姓婦人，接獲冒充親友借款的詐騙電話，原本欲匯款18萬元，經員警苦口婆心勸說，並向婦人詳細說明歹徒詐騙手法，說服當事人瞭解後成功阻止了一件詐騙案。

大溪警分局三民派出所警員蔡昱德及鍾昇祐，巡邏時發現黃姓婦人接到詐騙電話，歹徒佯稱是婦人的姪媳婦，稱因要買房急需現金，要婦人立即匯款18萬元，婦人未經查證不疑有他，直接跑到農會匯款。

員警發現婦人邊匯款邊講電話直覺有異，幾經勸阻黃婦仍不為所動，仍堅持是姪媳婦有急用執意要匯款，員警當下接過婦人電話詢問對方，對方稱我們都是一家人，是何種關係卻說不出來，婦人才恍然大悟遭遇詐騙電話，打消匯款的念頭。

警方呼籲民眾，接獲可疑電話要借款時必須再三求證，保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙諮詢，千萬不要貿然匯款造成損失，應秉持「一聽二掛三查證」的方式，才能避免造成財產的損失。

(中時 )