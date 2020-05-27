用自己的筷子分享食物是華人社會文化和重視家庭的真實表達方式，就像擁抱對美國人或親吻臉頰對法國人一樣不可或缺。公筷通常出現在正式場合，比如宴會，以及和陌生人吃飯，但與家人和朋友分享食物是華人根深蒂固的習慣，公筷被認為會破壞這種親密的表達。現在，人們越來越擔心，分享食物的傳統也可能加速新冠病毒的傳播。因此，大陸政府瞄準了一個無處不在的餐具，筷子。

美國《紐約時報》26日文章指出，從公盤裡夾食物、自己吃飯或給別人夾菜，一筷多用的情況很常見，但政府希望引導人們改變這個習慣，使用公筷。官方媒體稱其為「餐桌革命」，大陸各地政府部門都打出這樣的標語：「你與文明飲食的距離，差一雙公筷。」

一些餐館和就餐者已經響應了這個號召，他們為使用公筷的顧客提供折扣，在杭州，100多家餐飲名店組成了「公筷聯盟」。北京一家川菜餐館的店主估計，自從4月中旬重新開張以來，半數以上的客人要求提供公筷，而在疫情之前，這個比例還不到5％。「以前大家覺得公筷太麻煩，但現在大家都開始意識到這個問題，慢慢也開始適應了。」

但阻力仍然很大。許多人認為，用自己的筷子分享食物是華人社會文化和重視家庭的真實表達方式，就像擁抱對美國人或親吻臉頰對法國人一樣不可或缺。公筷通常出現在正式場合，比如宴會，以及和陌生人吃飯。與家人和朋友分享食物是一種根深蒂固的習慣，公筷被認為會破壞這種親密的表達。

雲南教師舒曉(音)說，去年當地出現腸胃炎疫情的報導後，她的家人就開始在家裡使用公筷了。她說，和朋友出去吃飯時，她不好意思要公筷。朋友們已經覺得她在家用公筷有點奇怪了，所以她只能按照大家的意思來，儘管心裡是有一點不認同的。

(旺報 )