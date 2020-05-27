基隆就業中心將於6月24日辦理二度就業婦女職涯講座，防疫期間現場將以梅花座安排民眾入座，並噴灑酒精，希望民眾配合。（基隆就業中心提供／吳康瑋基隆傳真）

職業婦女常因懷孕、顧小孩等家庭因素，退出勞動力市場，等到孩子長大後，想返回職場，卻發生找不到工作、難以銜接等情形，基隆就業中心將於6月24日辦理二度就業婦女職涯講座，以「職場自信再建立」為主軸，探討二度就業婦女的就業市場趨勢，邀請想重返職場的婦女踴躍報名，就業中心強調，現場將全面噴灑酒精消毒，希望有需要的民眾安心前來參加。

基隆26歲的小芸是太魯閣族原住民，高職畢業便投入職場，工作不久即結婚並生育3名子女，她婚後與年邁的公婆同住，婆婆必須照顧失智的公公，無法協助撫育孫子、孫女，因此小芸在子女就學後急著想找份工作以分擔沈重的家計，無奈與社會脫節太久，不斷嘗試投遞履歷總是石沈大海，遲遲無法就業。

後來，曾藉就業中心尋職成功的小芸丈夫，帶著她到基隆就業中心尋求協助，透過與就服員的面談後，發現面臨的求職困境，並為她進行職涯測評後精準媒合，果然獲得一家能源公司錄取，不但離家近，還能配合接送小孩的時間，讓夫婦倆既興奮又感動，也總算放下心中的一塊大石。

基隆就業中心主任盛慧中表示，因應疫情現場座位也將以梅花座來安排，希望參加者配合中央發布的防疫措施在室內將口罩戴好戴滿，若有意參加二度就業婦女職涯講座者，即日起即可利用電話報名，報名專線：(02)2422-5263分機3118。

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