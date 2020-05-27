NB消費性產品訂單能見度約到7月，且光通訊產品期望在7月通過認證，8月開始出貨，嘉澤(3533)轉投資嘉基科技(6715)第3季看起來還可以，嘉基科技總經理羅偉仁表示，雖然8月及9月看起來趨緩，但非劇降，第3季看起來還可以，第4季目前還看不到，希望隨著疫情趨緩，供應鏈恢復正常，下半年毛利率能有上半年水準。

嘉基今天下午舉行線上法說會，嘉基專攻高頻光電傳輸相關產品，產品主要為搭載於筆電擴充基座(Docking Station)之Thunderbolt主、被動高速電傳輸線，以及應用於伺服器及資料中心等領域之高速光纖通訊傳輸線，包括：高速連接器、高速電/光傳輸及Micro Lens(微鏡片)的光路設計、模擬及生產等，嘉基皆能按客戶需求提供完整解決方案，嘉基亦是Intel認證之全球傳輸協定Thunderbolt合作設計夥伴，也是全球唯三家獲得Intel Thunderbolt Technology授權認證廠商。

儘管第1季受新冠肺炎疫情影響，嘉基蘇州廠延後復工，但因今年第1季無去年同期新舊產品交替生產良率不佳等不利因素，嘉基第1季合併毛利率28.62%，年增9.77個百分點，維持去年下半年高檔，單季稅後盈餘為5438萬元，年成長57.53%，單季每股盈餘為0.95元。

嘉基財務長朱祖琪表示，消費性NB產品預估未來3年有5億台出貨量，伺服器在2020年及2021年的年增率亦有5%到6%，今年第2季NB需求量蠻高的，第2季是不錯的，毛利率亦至少有第1季水準。

目前NB三大客戶佔嘉基營收比重約80%，其中第一大客戶佔比逾50%，第二大客戶約佔20%，新客戶今年佔比約6%。

在光通訊新產品部分，嘉基科技與美系知名大廠開發應用於Data Center之光通訊產品傳輸線及Thunderbolt光纖傳輸線ODM產品受到新冠肺炎疫情影響，至今尚未完成認證，朱祖琪表示，目前認證時間暫定6月以後，希望7月能通過認證，8月開始出貨，今年目標是單季佔比能達5%到10%，由於此項新產品成長性高，希望明年單季佔比能達10%以上。

展望下半年，羅偉仁表示，目前NB訂單能見度到7月，8月及9月雖然遲緩，但不是劇降，第3季整體來看還可以，第4季還看不到。

在毛利率部分，朱祖琪表示，下半年毛利率要看與客戶談價格的結果，一般來說，客戶多會要求降價10%到15%，公司會透過產線自動化，改善生產效率，以及要求供應商降價等方式維持毛利率，希望下半年疫情趨緩，供應鏈正常下，下半年毛利率能有上半年水準。

(時報資訊)