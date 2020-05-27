加密貨幣量化交易團隊麒點科技（Kronos Research）主打高頻交易（HFT）策略，短短2年內即躍升為全球加密貨幣交易量前十大團隊之一，除了拓展業務並推出暗池平台「WOOTRADE」，今年更將擴大在台招募專業財務工程人才，祭出年薪最高500萬元的優渥薪資，期待延攬優秀的量化交易技術夥伴，加速台灣量化交易發展，助加密貨幣交易所一臂之力。

「量化交易」是採數學模型演算法、透過歷史數據模擬回測並以電腦技術進行自動化交易的投資方式，在歐美市場已經有近半世紀的歷史，近年來隨著台灣金融科技的快速發展，台灣投資市場也逐漸開始關注此一新興科技投資方式，日前更有投信表示將於今年推出首檔台股量化交易基金。

而加密貨幣量化交易團隊Kronos Research因長期關注量化交易在加密貨幣市場投資的發展空間，特以人工智慧、機器學習技術為基礎，主打需要強大技術能力才可實現的高頻交易策略，結合趨勢追蹤（CTA）、套利、主觀交易等策略，透過迅速且即時的市場數據收集與信號（Signal）分析，提供投資人優質的量化交易投資服務。

Kronos Research的創辦人Mark Pimentel與Jack Tan皆來自美國華爾街與芝加哥，Mark專注於高頻交易策略，擁有領導高頻量化交易團隊的豐富經驗，而Jack則是資深主觀交易員，曾於法國巴黎銀行及德意志銀行累積多年金融交易的專業能力。

Kronos Research目前聚焦於中國大陸及東南亞市場，成立短短2年即斬獲亮眼成績，目前旗下所管理的數位資產達千萬美元，在幣安（Binance）、火幣（Huobi）、OKEX等全球主要交易所的每日交易量可高達5到20億美金，交易量長期位居全球前十。

其中以旗艦產品Kronos Olympus Fund多策略基金為例，可依據市場情勢綜合採取相對應的量化交易策略，即使近期市場劇烈震盪，該基金自推出以來未出現過回撤，每月報酬率皆維持正值。

著眼於台灣科技與半導體產業發展成熟、優異工程人才輩出，Kronos Research首選台灣作為總部據點，並以技術團隊作為公司發展核心，技術人員佔比超過50%，今年更期望將團隊擴大至60人規模並持續拓展亞洲版圖，以開放的企業文化、扁平組織與豐厚薪資及福利制度吸引優秀工程人才加入。

(時報資訊)