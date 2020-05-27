歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagard）周三表示，由於難以克服新冠肺炎大流行帶來的衝擊，今年歐元區經濟可能萎縮8%～12%。

歐洲央行此前曾表示，今年歐元區經濟可能萎縮5%～12%，但拉加德周三表示，這個「溫和」的預測情景已經過時，實際結果將是介於「中度」至「嚴重」的預測情景。

(時報資訊)