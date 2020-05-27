《國際經濟》ECB總裁拉加德：2020年歐元區經濟恐萎縮8％～12％ 16:362020/05/27 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagard）周三表示，由於難以克服新冠肺炎大流行帶來的衝擊，今年歐元區經濟可能萎縮8%～12%。 歐洲央行此前曾表示，今年歐元區經濟可能萎縮5%～12%，但拉加德周三表示，這個「溫和」的預測情景已經過時，實際結果將是介於「中度」至「嚴重」的預測情景。 (時報資訊) #拉加德 #歐元區經濟 #萎縮 #ECB #總裁 也許您會感興趣 推薦閱讀 印度緊急降息 高盛估今年經濟大幅萎縮5％ 04:102020/05/23 全球財經 NBA》6月1日宣布復賽 海外球員回歸存疑 10:042020/05/23 體育 韓國央行恐再降息2碼 04:102020/05/24 專題周報 升格CEO夫人！全智賢生2胎真實身材曝光太誇張 21:262020/05/24 娛樂 美國經濟萎縮 新屋成交量跌15.4％ 15:432020/05/25 財經 榮雙跨足藝文空間 6月開幕 04:102020/05/26 產業．科技 大千健康醫療體系總裁徐千剛 獲頒名譽博士學位 18:532020/05/26 生活 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 Moderna恐怖閃崩！驚爆2大暗黑內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。