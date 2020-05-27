曾文培。（黃福其攝）

因應中共擬訂港版國安法，國民黨中常委田方倫、曾文培今天在中常會提案，主張立法院黨團因應港版國安法修訂，要求民進黨政府依據我國《香港澳門關係條例》第18條提出具體措施，或積極修訂該條例，以回應港人及民眾訴求。黨主席江啟臣裁示通過，政策會執行長林為洲表示黨團擬依立委陳以信的提案提出黨版，要求蔡政府進行修法。

田方倫、曾文培表示，中共當局提出「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）」，依媒體報導其細節未與香港各界充分溝通；民進黨政府卻公開表示「依據《香港澳門關係條例》第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部。」

田、曾表示，國民黨長期支持香港民主與自由，期待早日落實「雙普選」，並一再對香港地區發生大型抗爭所引發的社會不安，表達由衷關切。若這次港版國安法修訂，未能充分與港人溝通，造成香港未來政治與經濟衝擊，同時也可能影響兩岸關係動向。

田方倫、曾文培指出，因應這個變局，因此在中常會提案，建請國民黨立法院黨團，要求民進黨政府依據《香港澳門關係條例》第18條提出具體措施，或積極修訂其內文，針對港人提供人道協助，緊急的狀況甚至能提供政治庇護，加以制度化、法制化，以回應港人及民眾的訴求。

據指出，江啟臣認同這項提案，林為洲也說明目前已有黨籍立委陳以信提案，打算以其內容提出黨版，進行修法。

田方倫說，這項經中常會裁示的決議，再加上黨團提出版本，可彰顯國民黨對此案的高度重視。

(中時 )