新冠病毒持續在美肆虐，至今已累積168萬人確診，9.8萬人死亡，不論是確診或死亡人數皆排名全球第一。然而，美國全國疫情仍未明顯受控，即將面臨死亡破十萬的前夕，川普仍在推特上自誇防疫成效，強調若非他領導，否則美國死亡人數恐要超過百萬。

川普26日在推特上表示，「給那些政治打手們看看，如果不是我好好地早期履行職權，我們可能會失去100萬、甚至200萬條人命；相對現在只有10萬，我們減少了15倍至20倍的人命損失。我早早就對陸實施禁止入境許可了！」

For all of the political hacks out there, if I hadn’t done my job well, & early, we would have lost 1 1/2 to 2 Million People, as opposed to the 100,000 plus that looks like will be the number. That’s 15 to 20 times more than we will lose. I shut down entry from China very early! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

川普繼續表示，「因這種看不見的病毒而死亡的每一位，都是難以接受的，病毒早該從起源，也就是在大陸時就被停止住，但在我迅速決定行動下，做出正確決定。現在許多政治愛抱怨的政治人物當時都認為我動作很快，例如瘋狂的萳西！（指眾議院議長裴洛西）」。

....One person lost to this invisible virus is too much, it should have been stopped at its source, China, but I acted very quickly, and made the right decisions. Many of the current political complainers thought, at the time, that I was moving far to fast, like Crazy Nancy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

至於川普口中的「可能死100萬至200萬」推測是從何來，先前路透社4月曾報導指出，美國冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）若政府有採取各項減緩疫情的措施，美國會有10萬至24萬人死於新冠病毒；不過，若人民未遵守相關防疫規定，將會有220萬人死亡。

當然川普的自誇仍惹來美網民眾怒，許多網友表示，川普處理疫情不僅讓確診與死亡人數皆為世界第一，當前有4千萬人民失業，我們的總統仍有心情打小白球，去各州競選。

You just need to stop, Missy. That's enough. We know what happened. pic.twitter.com/hiWLou2nyD — Jamie Schler (@lifesafeast) May 26, 2020

More than 100,000 Americans died and 40 million lost their jobs as the retail and service industries took a nosedive while the stock market is propped up with printed money like a fantasy amusement park. And the pandemic isn’t even over, especially since the deaths come in waves. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) May 26, 2020

(中時電子報)