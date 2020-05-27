金管會新主委上任，TRF受害聯盟再度發動大陳情。金管會新任主委黃天牧甫上任不到一週，新官上任之際，TRF受害聯盟也再度發動大規模的陳情，將由立委陳椒華、江永昌、劉建國、林岱樺、邱顯智等多位立委，以跨黨派大串聯的方式在28日下午2點聯合舉辦公聽會，向金管會再度陳情。

將出席28日公聽會的政府機關，除了金管會之外，還包括法務部，因為金管會所移送給調查局的9件TRF案，檢查官都以「沒有犯罪動機」而不起訴，令TRF受害聯盟質疑從中有「包庇」之嫌，因此28日公聽會，立委一併召法務部官員前來。

應邀出席28日公聽會的學者專家裡，前永豐銀行總經理張晉源亦以資深金融業高階經理人身份出席，此外還有台北商業大學教授李禮仲、律師蔡碧松、台灣百合公義協會會長徐紹展、台灣犯罪被害人人權服務協會副理事長劉承武。其他應邀出席的相關單位，還包括了金融評議中心、銀行公會、仲裁協會、財政部國庫署等等。

對於28日將再度發動陳情，TRF受害聯盟總召賴昇濱受訪時批評，前後五次金管會裁罰總共1億400萬新台幣，但銀行獲利卻高達2000億，裁罰不對稱，且金管會迄今僅處理100件TRF受害者爭議，還不到全體受害戶數的2％，這和金管會向立法院表示「已經解決很多件了，只剩少數未處理」的實情完全不符。

賴昇濱也表示，依據金管會統計，TRF受害戶多達8,900家以上，損失金額預估達6,000億至1兆，但金管會歷時多年，仍不能釐清事情的真相並公布；而目前受害戶部份已倒閉甚至有多人自殺，損失慘重，有的企業正在苦苦支撐，希望金管會能本著公平正義的原則來處理事情，不要受金融機構的蒙蔽。

而金管會移送調查局之後的調查結果也並不順利。賴昇濱指出，金管會移送9個案件到調查局，調查局調查後認定有重大嫌疑，移送地檢署偵辦，但檢查官都以「沒有犯罪動機」而不起訴。

對於受害者的職業，賴昇濱指出，包括司機、家庭主婦等市井小民所在多有，這些受害戶的損失高達幾千萬以上，而承做TRF應收的權利金，僅收到小部份的錢，有的甚至都沒拿到，因為大部分的權利金都被銀行拿走，而賺取暴利的權利金，正是銀行銷售TRF的「動機」，因此賴昇濱高分貝質疑：「為何調查局移送的9個案件，地檢署完全不起訴？是否有人遊說包庇？」他認為，不起訴的理由形同找藉口替犯罪嫌疑人開脫，因此要求法務部針對這9個案件重新審閱，還社會大眾一個公道。

(工商 )