大同股東會6月30日即將登場，全面改選董事及獨董。不料，三圓小股東向台北地方法院狀告王光祥，涉及違反證交法財報不實、特別背信及商業會計法等六大罪名，為大同今年股東會董事改選，增添變數。大同今（27）日一早發重訊，籲請政府相關主管機關立即依法查證，王光祥實控的羅得、競殿、三雅三家公司資金來源。

大同今年股東會改選6席董事、3席獨董，大同上周三（20日）董事會，進行審查公司派及市場派兩路人馬提名董事及獨董候選人資格。結果是大同董事長林郭文艷為首的公司派總計提名6席董事、3席獨董，正面迎戰三圓建設董事長王光祥與建築同業結盟組成市場派聯盟所提6席董事、3席獨董，欣同也自行提名律師林宏信參選董事也上榜，出現13人要搶6席董事、6人搶3席獨董，大同經營權爭奪戰，愈演愈烈。

王光祥為首市場派對於今年競逐大同董事及獨董，勢在必得，卻突然殺出程咬金，有小股東狀告王光祥，26日有媒體報導「王光祥買大同股票的資金來源，至今仍疑點重重」。

大同26日原本採取冷處理，一夜間，態度丕變，今（27）日趕在開盤前，以重大訊息方式，詳細陳述報紙報導，王光祥最早宣稱買股源於處分子公司三圓（青島）的部分股權，但子公司的股權，因有董事反對，直到去年底都未賣出，何來資金買大同股票？後來改口資金來源是向銀行借貸及自有資金，但三圓（青島）與任國龍旗下公司有30億元借貸關係，且財報均未揭露，都讓外界質疑資金來源不單純。

大同指出，報導中提到，王光祥在2018年5月宣告加入大同爭奪戰，透過羅得、競殿、三雅3家投資公司，於2017年11月至2018年5月短短6個多月，斥資53億元，拿下10.01％股權，去年更提高至11.59％。媒體報導，王光祥2次申報取得大同股權時，主動揭露資金來源是自有資金及貸款，其中30.5億元貸款已附明細，但31.4億自有資金來源，卻只附旗下3家投資公司簡單財報，且3公司帳上約當現金合計不到1億元，難以理解是用什麼買股票？專家釋疑，認為自有資金來源可能來自股東間的借款，若能進一步追查3家投資公司股東間的資金流向，或許才能看出端倪。」

大同指出，媒體25日報導也曾提到「大同經營權之爭，公司派與市場派將於6月30日股東會上一較高低，但媒體掌握的資訊，可以看出市場派三圓建設董事長王光祥在兩次申報取得大同股東時，主動揭露資金來源是自有資金及貸款，分別達31.4億元及30.5億元，其中高達30億元的銀行貸款，都已附上明細，但證明自有資金來源卻只附上旗下3家投資公司的簡單財報，且3家公司帳上等同於現金的額度合計不到1億元，難以理解是用什麼資金購買大同股票。根據王光祥的申報資料，2次申報取得大同股票的時間點分別是2017年5月及10月，但自有資金是來自於何處，申報時並未說明，僅附上旗下3家投資公司羅得、競殿及三雅的資產負債表及綜合損益表，讓人摸不清到底王光祥高達31.4億元的自有資金是來自於何處。

大同指稱，報載，比對3家公司在2016年底及2017年9月底兩份財報，可以發現羅得在其他非流動負債裡，9個月內竟爆增28億元，競殿也增加4200萬元，三雅短期借款則在9個月內，爆增近14億元，這當中高達40餘億的資金，或許也解釋了自有資金的來源。」

大同表示，媒體質疑金管會證期局為何當下未提出質疑？依規定，上市櫃公司取得股份，只需向證期局「申報」，證期局不會做審核，除非該項申報經檢舉，才會主動審查。」

大同表示，依上市上櫃公司治理實務守則第19條，上市上櫃公司應隨時掌握持有股份比例較大及可以實際控制公司之主要股東，及主要股東之最終控制者名單。大同央請相關主管機關立即依法查證，王光祥實控的羅得、競殿、三雅的資金來源。

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