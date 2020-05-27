民視八點檔《多情城市》如火如荼拍攝中，日前劇本安排翁家明飾演的枯一蘇（邱醫師）和江俊翰、李又汝到林口的游泳池游泳，展開「噗嚨共泳池大戰之吳醫師救蜘蛛精」，擁有傲人上圍的李又汝穿上比基尼泳裝，渾圓雪乳呼之欲出，性感模樣讓導演開玩笑說「你這樣吳醫師（江俊翰飾演）很難不愛上你喔！」。讓李又汝不安的是，跟江俊翰合作到現在他都演她的爸爸或公公，就連私下也會喊他爸爸，沒想到這一次竟然是要「吻爸爸」，讓李又汝直說「好像有點不道德！」

李又汝在《多情城市》穿泳裝秀出好身材。（民視提供）

李又汝擁有傲人上圍。（民視提供）

翁家明表示，本來劇本輕描淡寫，但靈光乍現把劇中道具的水槍還有蛙鞋都帶來現場，劇組幫他量身打造的泳褲也讓旁人笑翻，竟然在泳褲上有超人的圖案，翁家明說現在已經不會在意形象了，只要讓觀眾會心一笑，要他犧牲都沒問題。

敬業的江俊翰為了演出殘疾人士下水游泳的樣子，還上網做功課看了許多影片，他說沒想到只靠上半身來游竟然耗費體力，來回游了數十趟的他耗盡體力，直說這已經是他一週的運動量，十分累人，連中午便當還嗑了兩個才滿足，連忙求饒表示「別再讓我遇到邱醫師了，不然又不知道會有什麼挑戰」。李又汝則大喊莫非定律，原來拍攝當天又是他經期的第一天，讓她不得不先吞了止痛藥再上工。

民視八點檔《多情城市》劇本安排翁家明（右起）、李又汝、江俊翰到林口的游泳池游泳，展開「噗嚨共泳池大戰之吳醫師救蜘蛛精」。（民視提供）

《多情城市》翁家明拍攝泳池戲，還將劇中常帶在身邊的水槍、蛙鞋都帶來現場。（民視提供）

《多情城市》江俊翰（左）、翁家明（右）赴林口游泳池拍戲。（民視提供）

(中時 )