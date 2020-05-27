彰化縣警察局交通隊隊長林世明捐出祝福蘭花。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局交通隊隊長林世明新官上任，超級好人緣，各界送達40盆祝賀蘭花，林世明感謝之餘，全捐彰化家扶義賣，「大家一起做愛心」，義交大隊長同時也是彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富得知後，立刻響應以20萬元全數認購，再捐給家扶作第2次義賣！

交通隊長林世明表示，彰化家扶常辦義賣，為彰化縣3600多位弱勢兒童付出，看著他們四處跑行程，一下子載運物資一下子怎麼又出現另個場合，假日更是沒有休息，四處在街頭義賣，「我把大家對我的祝福盆栽全數捐給家扶義賣，希望能夠幫家扶兒！」

愛心立馬達標！義交大隊長、也是彰化縣不動產開發商業同業公會理事長吳水富一得知，立刻表示要捐20萬元響應愛心。表示自己也是彰化家扶永久認養人，至今已經27年之久，讓愛心盆栽做2次的愛心義賣，期待幫到更多家扶兒。

彰化家扶主任王震光表示：今年各項社團活動暫停，募款受衝擊，謝謝交通隊長林世明在擔任警察局刑事警察大隊副大隊長時，提供機會給予家扶單親媽媽環境清潔賺取費用，今年4月份彰化家扶連續每週六在市場義賣時，更與夫人一同前來攤位關心並愛心響應購買許多水果，公務繁忙中仍心繫家扶兒。也感謝義交大隊長吳水富善舉，這是今年第一次收到20萬元善款。

(中時 )