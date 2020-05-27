大陸將在周四審議港版國安法，市場憂心將導致香港失去金融中心地位，美國總統川普更揚言會祭出強而有力的應對措施。不過，現在問題可不僅在大國間的角力，韓媒報導，隨著美陸衝突蔓延到香港，韓國半導體大廠如三星、SK海力士正面臨衝擊。

南韓商業媒體報導，由於香港地區具有「交易便利」及「稅收優惠」特性，韓國半導體公司一直以來都依靠該地間接出口至大陸。根據數據，去年大概有價值222.87億美元的南韓半導體商品出口至香港，其中有9成以上都轉出口到大陸。

報導指出，首先，半導體通常會以美元作為基礎進行交易，因此可以使用美元貿易的香港就成了首選之一；此外，香港的航空運輸也很優秀，可以把這裡為基準點，再經由經銷商轉售到大陸。

其次，大陸增值稅比關稅負擔更大，如果延遲退稅或不退稅，那將增加大陸進口商成本，所以大陸經銷商在香港進行交易後，在想辦法帶回國內，將可以減少增值稅花費。

因此，一旦香港特殊金融地位消失，出口制度將出現改變，韓國半導體大廠三星、SK海力士雖然可以不透過香港直接把產品銷往大陸，但這也會讓物流成本增加；與此同時，美國正加大對大陸科技業的監督，當對大陸出口數量增長下，可能也將造成「政治負擔」。

(中時電子報)