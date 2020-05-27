苗栗縣長徐耀昌（左二）27日與連鎖超商、咖啡店業者代表等人，一起簽署推動無菸環境，若吸菸者屢勸不聽衛生局將依法開罰。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推動無菸環境，與苗栗縣內4大連鎖超商共202間門市合作，打造無菸家園，若店面騎樓、庇廊等地吸菸，不聽勸導將依《菸害防制法》最高罰1萬元。經過1個月的宣導，27日苗栗縣長徐耀昌與業者，聯手啟動禁菸計畫正式上路，共創清新健康的戶外無菸環境。

衛生局指出，菸品是危害國人健康的頭號殺手，吸菸是造成肺癌的主要原因，菸害防制法實施後，多數室內公共場所全面禁菸，吸菸者改到室外公共場所吸菸，致二手菸暴露率攀升。

縣府為營造無菸健康幸福城市，今年與縣內統一超商108家、全家40家、萊爾富33家、OK 8家及85度C咖啡店13家，共202間門市合作，公告店家騎樓全面禁菸。若有吸菸者稽查人員將先行勸導，屢勸不聽者最重可處1萬元，希望以後民眾到超商、咖啡店只聞咖啡香，不再有菸臭味。

徐耀昌、議員許櫻萍、湯維岳與連鎖超商、咖啡店業者代表27日簽署推動無菸環境，並頒獎表揚「打開菸品後的情境」海報競賽獲獎的中小學生。

徐耀昌表示，戒菸前常感到胸悶、咳嗽，且身上難聞氣味，更讓妻子與兒女受到二手菸危害，下定決心成功戒菸後神清氣爽、身體更健康，期盼民眾也能一起戒菸，維護自身與身邊人的身體健康。

徐耀昌說明，戒菸過程中「意志力比什麼都重要」，勉勵戒菸者務必持之以恆。另，衛生局也結合醫療與社區資源，提供戒菸治療、諮詢、戒菸班、戒菸專線(0800-636363)等多元管道戒菸策略，鼓勵民眾善加利用。

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(中時 )