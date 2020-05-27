哈利被曝光穿女裝照。(圖／翻攝自微博)

伊能靜和前夫哈林（庾澄慶）育有一子哈利，現已18歲的他，近日因幫媽媽編女團舞受到關注，現又被挖出穿女裝照片，瞬間登上微博熱搜第一，網友大讚「做自己」。

有網友曝光哈利在IG的照片，他穿著短裙，並戴著長髮、畫濃妝，瞬間登上微博熱搜，網友大讚他很酷，「做自己想做的」、「不需要在意別人的目光」，不過小哈利目前已將IG設為私人帳號，並清空所有貼文。

其實哈利之前受訪時，就感謝媽媽讓他做自己，而影片中哈利手上帶著個性戒指，還塗了黑色指甲油，看得出來伊能靜很支持兒子做他想做的事。

(中時電子報)