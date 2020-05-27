淡江大學英美語言文化學系持續推動的「全球在地行動實踐計畫」

（GLAP-GLocal Action Practice Program）27日在淡江蘭陽校園舉辦第三屆成果發表會，計畫負責人謝顥音表示，推動這項計畫，不僅能經由大學校園師生將國際經驗與知識帶進在地社區，更可在過程中習得在地文化，並帶領學生走出學術象牙塔，期望培育出學生團隊合作以及解決問題的能力。

「全球在地實踐行動計畫」是一項以大學社會責任為出發，永續未來為目標，經由大學校園師生將國際經驗與知識帶進在地社區，並在過程中習得在地文化的計畫，這個計畫將宜蘭縣各個原本沒有關聯的組織和個人，藉由淡江師生的巧妙連結，成為一個整體。

此次的成果發表會呈現了「全球在地行動實踐計畫」一年來的成果展現，在這一年當中，淡江大學師生不僅與枕頭山休閒農業區合作錄製英文導覽影片，更以宜蘭市立圖書館的觀光巴士為軸心設計了雙語語音導覽，以及以「宜蘭 閱讀 旅遊」為題的中英雙語文青導覽手冊，並加入宜蘭市圖，一起推動世界閱讀日。

謝顥音教授表示，經由GLAP這個計畫，讓學生在與各個機構的合作中，除了藉由雙向的互動，將在地與國際僅僅連結之外，也讓學生對所在的土地及文化有更深刻的了解，同時以接地氣的方式，帶領學生走出學術象牙塔，期望培育出學生團隊合作以及解決問題的能力。

(中時 )