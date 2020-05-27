《港股》恆指收跌0.36％ 「ATM」三巨頭漲多回落 16:482020/05/27 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美中兩國之間的對峙因香港國安法而進一步加劇，甚至引發美中貿易協議恐將生變的擔憂，以及人民幣走弱帶來壓力，周三香港恆生指數收跌83點或0.36%，為23301.36點，稍早前一度跌250點。 國企股(H股)收跌0.29%，為9567.43點。長建收跌3.3%，在藍籌中表現最差。科技網路股、大陸醫藥股集體走弱。科網股3大龍頭「ATM」漲多回落，阿里巴巴收跌1.8%，騰訊跌1.3%，美團收跌2.6%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》恆指開低 本地股續下跌 10:342020/05/25 財經 A股三大指數盤整 滬指午盤收跌0.03％ 11:532020/05/25 財經 《國際經濟》黃金外銷回落 澳洲4月出口月減12％ 12:162020/05/25 財經 《港股》恆指近持平 港交所漲逾6％ 16:492020/05/25 財經 匯率期貨趨勢專欄－美元承壓下跌 歐元短期看漲 04:102020/05/26 證券．權證 《港股》恆指漲逾400點 美團開飆 10:512020/05/26 財經 《港股》恆指收漲1.88％ 美團市值破8000億港元 16:492020/05/26 財經 中信LINE官方帳號 提款轉帳即時通知 19:482020/05/26 財經 《港股》恆指翻黑 賭場娛樂股續強 10:172020/05/27 財經 《國際金融》憂需求前景、美中緊張 原油價格回落 11:102020/05/27 財經 財經熱門新聞 快評》 文華東方這刀 戳破解封神話 - 財經 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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