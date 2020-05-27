美中兩國之間的對峙因香港國安法而進一步加劇，甚至引發美中貿易協議恐將生變的擔憂，以及人民幣走弱帶來壓力，周三香港恆生指數收跌83點或0.36%，為23301.36點，稍早前一度跌250點。

國企股(H股)收跌0.29%，為9567.43點。長建收跌3.3%，在藍籌中表現最差。科技網路股、大陸醫藥股集體走弱。科網股3大龍頭「ATM」漲多回落，阿里巴巴收跌1.8%，騰訊跌1.3%，美團收跌2.6%。

(時報資訊)