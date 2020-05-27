穎台2016年中下市後分拆為穎台科技、穎華科技及穎台材料，穎台科技(6775)將在5月29日興櫃掛牌交易，主辦輔導券商為國泰證券，每股參考認購價格26元，計畫明年第1季掛牌上市。

穎台科技致力於「材料配方」、「光學結構設計」與「押出製程技術」等核心技術及相關專利布局，主要提供各式擴散板、導光板、複合板材及複合材料等，開發出多項獨具創新的材料配方，專精於複合多材料特性研發並透過獨有的押出製程工藝，提供品牌廠商客製開發的需求，並擁有制定產品規格的能力。

穎台科技所生產的表面特殊結構光學板，針對不同規格產品推出最適的光學與材料設計，為業界首創；現今的穎台科技，除了既有應用領域外，亦同時積極拓展業務應用，成功轉型為高度客製化的有機新材料應用廠商。

穎台科技過去產品百分之百針對電視應用，目前逐漸跨足高毛利市場，包括MiniLED、節能照明、車規光學新材料及5G新材料。其中，新研發出微米級立體型微結構擴散板，透過特殊光學結構，搭配局部調光技術，提升動態對比的優異效果，進一步解決暗帶問題，使光線在面板上呈現效果更好；除此之外，在厚度上又可以把直下式背光結構做到與側光式一樣、甚至更薄。穎台目前為國內唯一可提供MiniLED擴散板的廠商，已出貨應用於17.3吋電競筆電，現在開發產品涵蓋筆電、監視器、電視，手上約10個專案正在進行，預估2021年MiniLED營收貢獻5％～10％。

隨著5G時代來臨，各大品牌陸續推出5G手機，因5G頻率較高，訊號對手機殼穿透力較弱，因此手機設計上將捨棄金屬材質，改以玻璃陶瓷或塑膠替代，穎台科技研發出複合材料的手機背蓋，既有金屬質感的效果，又不影響5G訊號的傳輸，2020年已通過各大品牌廠商認證並小量出貨，今年下半年5G手機可望放量，挹注新的成長動能。

公司持續朝多角化布局，看好車規光學板市場規模每年有4％複合成長率，2022年來到51億元，穎台科技投入品質條件嚴苛的車規光學板，目前手上有40個專案與Tier 1廠商共同開發，2021年第4季就能導入車款量產，預期2022年車載產品放量。

穎台科技2018年營收33.85億元、毛利率7.9％、稅後盈餘1.44億元，每股盈餘1.66元，2019年營收28.59億元、毛利率15％、稅後盈餘1.57億元，每股盈餘2.09元。今年前4月毛利率提高到16.6％，稅後淨利0.48億元，每股盈餘0.67元。毛利率持續提升，主要產品線調整，產品組合走高質化，下半年5G背蓋，還會帶動毛利率爬升。而新冠疫情影響4月營收表現，5月開始回升，預期6月之後回到過去9成水準。

(時報資訊)