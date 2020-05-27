在新冠肺炎疫情之際，櫃買中心仍積極於5月27日及28日與國泰證券合作舉辦「台灣生技與科技產業線上論壇-後疫情時期之投資機會」之海外法人說明會，本次瞄準上櫃生技及科技產業，共邀集11家優質上櫃公司參與，因疫情關係改以線上視訊會議方式辦理，獲海外外資投資機構熱烈迴響。此外，櫃買中心藉由本次論壇，以櫃買市場及上櫃生技及科技公司的優勢為題，向國際投資人進行簡報，另國泰證券亦以後疫情時期之投資機會為題進行專題演說。

櫃買中心表示，本次活動包括大學光、太醫、中裕、泰博、大江等5家生技公司及原相、譜瑞、宜鼎、神盾、精測、是方等6家科技公司，共計11家優質上櫃公司參與，吸引來自42家包含金融集團、資產管理公司及基金公司等外資機構法人，兩天論壇期間共安排28場次的一對一及一對多會議。本次線上論壇除了參與之外資法人數目眾多外，外資機構分布更突破區域限制，含括來自香港、新加坡、馬來西亞、上海、倫敦、盧森堡及北歐等地區之外資投資機構熱情參與。

櫃買中心總經理李愛玲指出，上櫃生技醫療類股覆蓋上中下游，包含從事製藥、新藥研發、醫療器材、食品生技、再生醫療及醫療通路等，目前上櫃生技公司已達87家，形成完整的產業鏈；而在新冠肺炎疫情衝擊下，仍有許多優質上櫃公司表現傑出，2020年第一季仍有336家上櫃公司，約占整體上櫃公司的43%，稅前淨利較去年同期成長，而單季每股盈餘(EPS)超過2元的公司亦達40家，實屬難能可貴，因此有許多優質上櫃公司值得投資人關注，本次外資法人參與熱絡可見一斑。

櫃買中心長期以來對於增進國際投資人認識我國資本市場努力不懈，近10年來外資持有上櫃股票比重從2010年底的11％來到本年4月底的22%，外資持股比例成長1倍，顯示外資認同櫃買市場及上櫃公司發展，國際資金持續投入。

有關本次線上海外法人說明會之相關影音資訊，置於櫃買中心網站提供點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\最新消息\櫃買影音\海外法人說明會」）查詢。

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