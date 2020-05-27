受到大陸兩會審議港版國安法、中美關係緊張的影響，人民幣匯價走弱，離岸人民幣27日早跌逾300點創下2019年9月來新低，而在岸人民幣27日收盤大貶193點報7.1547。

在岸人民幣27日下午官方收盤價報7.1547，較26日貶193點。離岸人民幣27日早最低曾突破7.17關卡至7.1766，而截至27日下午4點40分報7.1675。

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