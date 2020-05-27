人民幣收貶193點 離岸價早盤貶300點創2019年9月新低 17:012020/05/27 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到大陸兩會審議港版國安法、中美關係緊張的影響，人民幣匯價走弱，離岸人民幣27日早跌逾300點創下2019年9月來新低，而在岸人民幣27日收盤大貶193點報7.1547。 在岸人民幣27日下午官方收盤價報7.1547，較26日貶193點。離岸人民幣27日早最低曾突破7.17關卡至7.1766，而截至27日下午4點40分報7.1675。 (工商 ) #點創 #離岸人民幣 #日早 #在岸人民幣 #新低 也許您會感興趣 推薦閱讀 降息＋紓困 五大銀行新房貸利率 新低 04:102020/05/23 金融．稅務 陸國防預算增幅6.6％ 近年新低 04:102020/05/23 兩岸要聞 股市不悲觀 景氣指標仍不妙 04:102020/05/24 專題周報 台經院4月製造業營業氣候測驗點 逾11年新低 10:412020/05/25 財經 股匯不同調 新台幣貶至近1個月新低 16:202020/05/25 財經 20年單月新低 4月國際客來台 不到3千人 04:102020/05/26 財經要聞 人民幣疲弱 中間價12年新低 04:102020/05/26 全球財經 台4月手機銷量 十年新低 04:102020/05/27 產業．科技 全球交易使用占比 美元霸權再現 人民幣打回原形 04:102020/05/27 投資理財 台灣消費者信心直墜 下探10年半新低 10:432020/05/27 財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 Moderna恐怖閃崩！驚爆2大暗黑內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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