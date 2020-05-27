高雄市「蓮潭湖畔地上權開發案」27日公告招商，地上權存續期間70年，地租年息率3％，權利金底價新台幣26億6,260萬元，今年9月23日開標，高雄財政局27日表示，這是高雄市政府繼成功完成水京棧H2O國際酒店、舊龍華國小商業區、以及漢神百貨對面商業區等土地設定地上權招商後，最受外界矚目的大型商業地上權招商開發案。

高雄財政局指出，該案基地坐落高雄市左營區蓮池潭南岸，坐擁環潭第一排景觀，三面臨路，東臨50公尺翠華路、南臨即將拓寬為24公尺勝利路，基地方整，形狀略呈梯形，面積為46,613平方公尺（約14,100坪），建蔽率50％，容積率300％。

財政局表示，根據都市計畫，該基地為「觀光發展特定專用區」，容許使用項目比照最具彈性的商業區，可做為最多元的商業、休閒、娛樂使用，得標廠商得依都市計畫使用項目自由發揮，不另設限。

財政局說，該基地屬高鐵左營站周邊北高雄都會發展核心地區，經華夏路串聯高鐵左營站、新光三越商圈，經新莊一路連結高雄捷運紅線凹子底站、漢神巨蛋商圈，均為人口、商業活動快速成長與密集地區。

該局表示，基地旁人文、歷史、宗教、文化薈萃的蓮池潭風景區、左營舊城區與眷村文化區，吸引國、內外大量遊客造訪，除了台鐵左營站正位於開發基地旁，直接提供與捷運、高鐵的快速軌道運輸連結外，翠華路直接連通國道10號，連結國道1號與3號，更提供了快速便利公路運輸服務的優勢。

該案以前由高雄觀光局負責招標，多次流標之一級，此次改由高雄財政局對外招標。

(工商 )