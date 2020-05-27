苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎感謝9家金融機構協助打詐。〔謝明俊攝〕

苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎表揚縣刑大偵3隊等單位破案有功人員。〔謝明俊攝〕

苗栗縣警局27日下午舉行月會，特別表揚頭份扶輪社長范文馨協助縣警局婦幼隊拍攝防家暴微電影「別讓愛成為傷害」由苗栗縣副縣長鄧桂菊致贈感謝狀，月會並頒獎表揚縣刑大偵3隊、科偵隊及頭份分局偵查隊等單位偵破槍械、毒品案件有功人員，以及9家金融機構協助打詐。

頭份扶輪社社長范文馨是在月前得知縣警局婦幼隊要拍攝防家暴系列微電影，用來宣導防制家暴事件，主動協助警方拍攝完成，並在日前上傳網路公開，獲得社會大眾重視點閱，成功協助警方宣導家暴重要性。

因此，縣警局27日下午藉由月會舉行機會，頒贈感謝狀給頭份扶輪社，由苗栗縣副縣鄧桂菊代表縣府致贈。

另外，月會中並對縣刑大偵3隊連續查獲非法改造槍械案、科偵隊查獲網路詐欺案、以及頭份警局偵查隊查獲毒品案件等，由鄧桂菊頒發破案獎金鼓勵。

同時，縣內包括土地銀行通霄分行等9家金融機構，於今年4月間主動協助警方阻止民眾被詐，其中土地銀行通霄分行行員江靜瑩個人就連續成功阻詐2次，防止被害人被騙損失高達57萬元，苗栗福星郵局行員林萬松主動關心民眾被騙，及時阻止被害人損失高達160萬元，受到縣警局頒獎感謝協助阻詐。

(中時 )