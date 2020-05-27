日本傑尼斯旗下超夯男偶像團體「NEWS」出道16年，至今仍有許多鐵粉支持，但成員之一的手越祐也卻不珍惜羽翼，屢傳緋聞和私生活混亂的消息；不久前更違反經紀公司的防疫規定，約妹開趴狂歡，秒遭取消所有工作，讓他心中不滿疑打算換公司甚至引退。

手越祐也今年32歲沒更穩重，私生活反而更不檢點，全球因疫情都會有各種防疫政策，日本政府早宣布「緊急事態宣言」，要求民眾盡量避免群聚；豈料，上個月手越祐也不甘寂寞，找嫩妹回家開趴狂歡，讓傑尼斯副社長瀧澤秀明超火大，直接將他踢出防疫期限定76人男團「Twenty★Twenty」，還暫停所有工作，將其冷凍。

不過，手越祐也疑似根本不在乎，上星期五又被拍到和一群朋友到六本木夜店嗨，還有一群漂亮妹子陪玩，絲毫不受停工影響。而有傳聞手越祐也早就受不了傑尼斯的束縛，預計今年會跳槽其他公司，也有可能引退。

(中時電子報)