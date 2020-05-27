國小閒置教室大改造！基隆市暖暖區的暖江國小閒置教室，經由市議員連恩典、王醒之及林旻勳共同爭取經費，大改造成「社區多功能學習中心」，開設包含舞蹈（踢踏舞）、體操韻律、樂活教室等課程，讓學校的同學與社區的民眾都可以一起來參與。

林旻勳指出，這屆的暖暖區市議員們應該是歷年來最和諧最能互相合作的議員，大家彼此是競爭的關係，但面對到對的事情、該做的事情，三人都會團結一起為市民服務，創造民眾最大的幸福。他指出，「社區多功能學習中心」讓老幼共學、同樂未來假日更會開班授課，讓長輩們可以精進學習、體驗活動，落實以校園為核心，融入社區的理念

林旻勳表示，自己也會持續爭取校園開放平日晚上及假日，讓學校的各項建設（操場、遊戲場、風雨球場等）能夠讓民眾來使用，多一個活動的空間，暖江國小也發文感謝三位議員及暖暖區前後任區長林文榮及蔡春堂的大力支持，讓暖江的師生，除了平常的課堂外，還可以接觸到更多元的學習環境，在假日校方計畫開辦社區親子課程，讓社區居民共同參噢，終身學習。

(中時 )