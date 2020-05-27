大陸電信設備巨頭華為早年在5G技術上投入大量資本，並取得目前全球最多的5G商用合約，但美國政府擔憂大陸科技產業崛起，美國商務部先是在去年將華為列入實體清單，導致美企暫停與華為業務往來，如今再度加強禁令，去美化進程已經在所難免。不過，日媒認為，其實擁有大陸半導體產業自主化的關鍵資源，在日本手上。

美國與大陸展開5G霸權之爭，美國先下重手，切斷華為的美企供應鏈，美國商務部也在5月15日宣布，任何企業供貨半導體產品以及相關技術給華為，都要經過美國政府審查，加上全球晶圓代工龍頭台積電也透露，有意前往美國亞利桑那州設廠，用來生產5奈米製程，華為陷入先進製程無廠可供貨的窘境。

據《日經新聞》報導，大陸科技產業的問題在於，半導體自給率太低，在2018年僅15%，就算大陸擁有半導體設計的能力，但實際上能使用的製程技術以及工廠相當缺乏。

在美國政府一步步逼近下，其實還有一條路能選擇：日本。雖然日本企業也無法直接幫大陸生產5G半導體產品，但在技術協助以及原料提供上，仍扮演關鍵角色。除最先端的微影設備、導體製造相關機械，多由日企與美企製造，其中與生產半導體關鍵原料，日本與南韓去年因二戰強制南韓勞工勞動判決賠償問題發生爭執，雙方也開打貿易戰，南韓科技產業就一度陷入原料不足的困境，顯見日本擁有的資源對整體半導體供應鏈的壓倒性重要地位。

此外，先前被美國政府點名，邀請赴美設廠，其中三家半導體廠商台積電、英特爾與三星，背後都與日企有相當多的業務合作，近年來，日本半導體製造設備對陸出口也急速增加。不過，一名熟知亞洲半導體產業鏈的分析師指出，如果日企出現像台積電等方式與陸企合作，美國政府很有可能出手干預。

在疫情爆發後，日本社會所需的口罩竟要大量從大陸進口，政府內部也傳出從大陸撤出生產線的聲音，並於4月成立專責經濟團隊，負責規劃「經濟安全」戰略，並撥款撥款2486億日圓協助日企轉移廠區，日本官房長官菅義偉接受日媒專訪指出，日本產業自主化勢在必行。

(中時電子報)