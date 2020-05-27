台中綠美圖工程團隊在工地臨路側與緊臨中央公園側設置美麗的綠圍籬，讓工地與公園相融合。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中綠美圖工程團隊落實勞動安全教育訓練規定，在工地設置人臉辨識三叉機，管控施工人員進出。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

水湳經貿園區的台中綠美圖，為普立茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛在台灣的第一件建築作品，去年9月開工，目前工程進行基礎開挖作業，預計2022年底完成主體工程，打造公園中的圖書館、森林中的美術館，連工務局都將自然風景圖樣等彩繪於牆面，植栽綠圍籬，工地設置人臉辨識三叉機，管控施工人員進出，徹底防疫也落實勞動安全教育訓練規定。

建設局長陳大田表示，台中綠美圖位於水湳經貿園區並緊臨中央公園，建築師透過設計建物部分空間懸浮、引進自然風吹拂穿越，營造涼爽舒適的藝文環境，帶來如同置身於大樹下乘涼閱讀的感官氛圍。

綠美圖工程團隊重視工地管理，期望提供優質工作環境，特別在工地建置空氣盒子及監控設備，能即時監控空氣品質，遠端掌控工區最新動態；落實勞動安全教育訓練規定，在工地設置人臉辨識三叉機，管控施工人員進出。

陳大田強調，為增加同仁休憩及上班空間的活潑性，施工團隊在工地工務所及休息區增加外牆彩繪，透過貼心設計營造舒服的工作場域，並在工地臨路側與緊臨中央公園側設置美麗的綠圍籬，讓工地與公園相融合。

目前綠美圖新建工程正進行基礎開挖作業及地下結構體建設，希望藉由好的環境、智慧管理，逐步實現市長盧秀燕「富市台中，新好建設」願景。

(中時 )