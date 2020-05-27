「澳門賭王」何鴻燊26日病逝，享耆壽98歲。擁有波斯、中國、荷蘭、英國、猶太等多種族混血，身高182公分，面貌英俊、身材挺拔的何鴻燊，一生娶4妻生17子女，照理說早應該孫輩滿堂，甚至當上曾祖父，然而他卻在去年10月才有的第一個孫子。為何如此？往事如煙，只能話說從頭，從他一生摯愛、也是最美的原配黎婉華說起。

葡萄牙裔的黎婉華，有「澳門街第一美人」之稱，何鴻燊一生摯愛、也是最美的妻子。（網路照片）

1942年，21歲的何鴻燊迎娶了年僅19歲的黎婉華，葡萄牙裔的黎婉華，有「澳門街第一美人」之稱，何鴻燊為了追她，特地去學葡萄牙語。黎婉華與何鴻燊育有1子3女，分別為：何超英、何超賢、何猷光、何超雄。

何猷光和何超英。何猷光是賭王長子，備受重視，但他33歲就車禍過世，身後留下2個女兒。（網路照片）

何鴻燊對長子何猷光非常重視，但老天作弄，1981年，年僅33歲的何猷光和妻子suki在葡萄牙里斯本車禍雙亡，留下2個女兒何家華、何家文。

可能是覺得家中男孩子不夠多，1957年36歲的何鴻燊迎娶了藍瓊纓。藍瓊纓為他生下了1兒4女，分別是：何超瓊、何超鳳、何超蕸、何超儀、何猷龍。

對於自己的二兒子何猷龍，何鴻燊當然也是十分疼愛。何猷龍23歲時就和初戀女友羅秀茵結婚，婚後兩人生了一個女兒就表示不再生了，賭王抱孫願望未能實現。

讓何鴻燊吃驚的是藍瓊纓的大女兒何超瓊有著驚人的商業天賦，2015年何超瓊成了香港的女首富。可是在感情上何超瓊並不順利，1991年她和香港船王許愛周的孫子許晉亨結婚，可這段婚姻持續了9年以離婚收場，她與許晉亨也無子嗣，後來許晉亨娶了藝人李嘉欣，而她至今未再嫁。

何超儀進入演藝圈，成為一名演員、歌手。（何超儀臉書）

而二房小女兒何超儀則進入了演藝界，成為了一名演員、歌手，演過多部電影，並以《豪情》一片摘下香港金像獎最佳女配角。她在2003年和演員陳子聰結婚，可是至今沒有生育子女。

眼看著自己已經60多歲，家中第三代卻連一個男丁都沒有，何鴻燊急了。那時黎婉華生病，陳婉珍成了黎婉華的看護，在不斷的相處過程中，何鴻燊與陳婉珍日久生情，1985年，64歲的何鴻燊開始與陳婉珍同居，陳婉珍為何鴻燊生下了2女1子，他們分別是何超雲、、何猷啟。

遺傳賭王英俊容貌的3子何猷啟，曾被傳是同性戀，氣得他在網上曬女友照片自證清白。2019年2月他和女友在外國註冊結婚，4月他被爆早已有一個可愛的女兒。近日傳出何猷啟的老婆懷了第2胎。

何超蓮則曾與歌手吳克群交往4年，但吳克群堅持「不婚主義」，最終兩人分手。目前何超蓮與演員竇驍交往中。

取了3個老婆還是沒孫抱，何鴻燊只能把希望寄託在四姨太梁安琪的子女身上。1989年，何鴻燊開始與梁安琪同居，兩人生下3子2女，分別是長女何超盈、二子何猷亨、三子何猷君、四子何猷佳、幼女何超欣。

梁安琪生了3個兒子，何鴻燊十分高興。何猷亨曾和 「宅男女神」陳瀅談過一段戀愛，沒有結果，至今單身。而最小的兒子何猷佳則被爆智商出現問題，甚至有人傳出他已早夭、或根本沒這個人。

2019年10月24日，何猷君與奚夢瑤生下兒子，賭王何鴻燊終於在他98歲高齡，抱到了第一個內孫。他也以自己名字，為長孫取名「何廣燊」。（何猷君微博）

如此情況下，何猷君成了為何家誕下長孫最大的希望。去年10月24日，與何猷君結婚3個月的奚夢瑤生下了一個可愛的兒子，賭王何鴻燊終於在他98歲高齡，實現了抱孫子的願望，他也以自己名字，為長孫取名「何廣燊」。

(中時電子報)